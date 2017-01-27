В Баку почтили память жертв Холокоста

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, мероприятие состоялось в синагоге евреев-ашкенази.

В нем приняли участие государственный советник по вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдуллаев, послы зарубежных страны и руководители представительств международных организаций.

Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджан Дан Став заявил об опасности экстремистских идеологий, ксенофобии и ненависти в мире. Он отметил, что если не будут предприняты меры для недопущения повторения подобных преступлений, это осквернит души погибших в Холокосте.

Отметим, в результате Холокоста по официальным данным были убиты около 6 млн евреев.