В Баку почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Баку состоялось памятное мероприятие в связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как передает Report, в церемонии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сотрудники посольства и представители турецких государственных учреждений.
Мероприятие началось с минуты молчания. Затем был приспущен турецкий флаг, после чего посол Турции возложил венок к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка.
На церемонии прозвучали государственные гимны двух стран.