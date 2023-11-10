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В Баку почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Баку почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка В Баку почтили память основателю Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в связи с 85-й годовщиной со дня его смерти.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 13:46
В Баку почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Баку состоялось памятное мероприятие в связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Report, в церемонии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сотрудники посольства и представители турецких государственных учреждений.

Мероприятие началось с минуты молчания. Затем был приспущен турецкий флаг, после чего посол Турции возложил венок к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка.

На церемонии прозвучали государственные гимны двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Atatürkün xatirəsi Bakıda anılıb, fotosərgi keçirilib

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