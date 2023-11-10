В Баку почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

В Баку почтили память основателю Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в связи с 85-й годовщиной со дня его смерти.

В Баку состоялось памятное мероприятие в связи с 85-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Report, в церемонии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сотрудники посольства и представители турецких государственных учреждений.

Мероприятие началось с минуты молчания. Затем был приспущен турецкий флаг, после чего посол Турции возложил венок к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка.

На церемонии прозвучали государственные гимны двух стран.