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В Баку ожидают от Тегерана необходимых мер в отношении проармянского посла

В Баку ожидают от Тегерана необходимых мер в отношении проармянского посла Баку ожидает от Тегерана принятия необходимых мер в отношении проармянского посла Ирана в Армении.
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 20:58
В Баку ожидают от Тегерана необходимых мер в отношении проармянского посла

Баку ожидает от Тегерана принятия необходимых мер в отношении проармянского посла Ирана в Армении.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя необоснованные и провокационные заявления иранского посла в Ереване о якобы использовании азербайджанской территории против Ирана.

"Мы ожидаем, что иранская сторона предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет необходимые меры в отношении высказываний посла, который вместо представления своей страны регулярно демонстрирует проармянскую позицию", - подчеркнул А.Гаджизаде.

"Азербайджанская Республика категорически опровергает утверждения об использовании ее воздушного пространства или территории любым государством для проведения военных операций против соседней Исламской Республики Иран или любой другой страны. Такие утверждения безосновательны, и этому нет никаких достоверных доказательств", - добавил представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: İranın ermənipərəst səfiri ilə bağlı lazımi addımlar atmasını gözləyirik

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