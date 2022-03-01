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В Баку отпраздновали День государственности Сербии

В Баку отпраздновали День государственности Сербии В Баку отпраздновали День государственности Сербии.
Внешняя политика
1 марта 2022 г. 20:24
В Баку отпраздновали День государственности Сербии

В Баку отпраздновали День государственности Сербии.

Как передает Report, на мероприятии принял участие посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Посол отметил, что Азербайджан является одним из самых близких друзей Сербии. По словам посла, об этом свидетельствует большая работа, проделанная в ходе совместной организации юбилея Движения неприсоединения в Белграде. Посол также рассказал об истории Дня государственности Сербии.

В свою очередь, министр Сахиль Бабаев также отметил высокий уровень отношений между странами, сказав, что они развиваются с каждым годом все больше. Он отметил, что Азербайджан и Сербия признают территориальную целостность друг друга.

Министр добавил, что Азербайджан смог освободить свои земли после 30-летней оккупации, и сегодня ведутся работы по восстановлению этих территорий. Он выразил надежду, что сербские компании также примут участие в этом процессе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Serbiyanın Dövlətçilik Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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