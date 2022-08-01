В Баку отметили Национальный день Египта

Посольство Египта в Азербайджане отметило Национальный день своей страны.

Посольство Египта в Азербайджане отметило Национальный день страны.

Как передает Report, мероприятие в честь национального праздника Египта открыл посол этой страны в Азербайджане Хишам Мохамед Наги.

С азербайджанской стороны в нем принял участие заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев.

Как отметил посол, в этом году две страны также отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Египтом и Азербайджаном.

"Египет всегда верил в возможность достижения мира и целей устойчивого развития. Сегодня в мире, пострадавшем от пандемии, экологической и водной проблем, я хочу еще раз подтвердить нашу позицию по этому поводу", - заявил он.

"В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при вручении верительных грамот, мы подтвердили нашу приверженность развитию двусторонних отношений", - сказал он, выразив одобрение стратегии Азербайджана по приверженности миру и толерантности в стране.

Он также добавил, что в этом году отношения между двумя странами значительно укрепились и углубились.

По словам замминистра Рзаева, Азербайджан уделяет особое значение отношениям с Египтом, с которым наша страна сотрудничает, в том числе, и в рамках различных международных организаций. И выразил надежду, что дальнейшее развитие отношений будет продолжаться как на двусторонней, так и многосторонней основе.