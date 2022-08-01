О нас

В Баку отметили Национальный день Египта

В Баку отметили Национальный день Египта Посольство Египта в Азербайджане отметило Национальный день своей страны.
Внешняя политика
1 августа 2022 г. 21:16
В Баку отметили Национальный день Египта

Посольство Египта в Азербайджане отметило Национальный день страны.

Как передает Report, мероприятие в честь национального праздника Египта открыл посол этой страны в Азербайджане Хишам Мохамед Наги.

С азербайджанской стороны в нем принял участие заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев.

Как отметил посол, в этом году две страны также отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Египтом и Азербайджаном.

"Египет всегда верил в возможность достижения мира и целей устойчивого развития. Сегодня в мире, пострадавшем от пандемии, экологической и водной проблем, я хочу еще раз подтвердить нашу позицию по этому поводу", - заявил он.

"В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при вручении верительных грамот, мы подтвердили нашу приверженность развитию двусторонних отношений", - сказал он, выразив одобрение стратегии Азербайджана по приверженности миру и толерантности в стране.

Он также добавил, что в этом году отношения между двумя странами значительно укрепились и углубились.

По словам замминистра Рзаева, Азербайджан уделяет особое значение отношениям с Египтом, с которым наша страна сотрудничает, в том числе, и в рамках различных международных организаций. И выразил надежду, что дальнейшее развитие отношений будет продолжаться как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Правительство Азербайджана выразило соболезнования Ирану
Правительство Азербайджана выразило соболезнования Ирану
1 августа 2022 г. 21:02
В Баку на бульваре установлена казахская юрта
В Баку на бульваре установлена казахская юрта
1 августа 2022 г. 14:59
Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин
Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин
1 августа 2022 г. 14:21
Хулуси Акар: Совместные учения с Азербайджаном продолжаются
Хулуси Акар: Совместные учения с Азербайджаном продолжаются
1 августа 2022 г. 13:33
Уточнена дата встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана
Уточнена дата встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана
1 августа 2022 г. 12:40
Посольство Швейцарии в Азербайджане поменяло адрес
Посольство Швейцарии в Азербайджане поменяло адрес
1 августа 2022 г. 10:28
Председатель Милли Меджлиса направила письмо с соболезнованиями главе грузинского парламента
Председатель Милли Меджлиса направила письмо с соболезнованиями главе грузинского парламента
30 июля 2022 г. 20:38
ООН выразила готовность расследовать обстрел СИЗО в Еленовке
ООН выразила готовность расследовать обстрел СИЗО в Еленовке
30 июля 2022 г. 18:43
Утверждено соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Россией
Утверждено соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Россией
30 июля 2022 г. 17:21
Ильхам Алиев утвердил подписанное между Азербайджаном и Литвой соглашение
Ильхам Алиев утвердил подписанное между Азербайджаном и Литвой соглашение
30 июля 2022 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi