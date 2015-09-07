Посол: Пакистан и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 50-ю годовщину Дня обороны Пакистана, посвященной событиям индо-пакистанской войны 1965 года.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, а также члены пакистанской диаспоры в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии посол Халид Усман Гайсер рассказал о важности этого дня для истории Пакистана. Затронув двусторонние отношения с Азербайджаном, посол отметил, что Пакистан и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене.

Затем был представлен короткий ролик, повествующий о событиях 1965-го года.