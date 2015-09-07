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    Посол: Пакистан и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене

    В Баку отметили национальный праздник Пакистана

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 50-ю годовщину Дня обороны Пакистана, посвященной событиям индо-пакистанской войны 1965 года.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, а также члены пакистанской диаспоры в Азербайджане.

    Выступивший на мероприятии посол Халид Усман Гайсер рассказал о важности этого дня для истории Пакистана. Затронув двусторонние отношения с Азербайджаном, посол отметил, что Пакистан и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене.

    Затем был представлен короткий ролик, повествующий о событиях 1965-го года.

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