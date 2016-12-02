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    В Баку отметили национальный праздник Объединенных Арабских Эмиратов

    За тесное сотрудничество с посольством ОАЭ в Азербайджане Информагентство Report удостоено специального сертификата

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 2 декабря по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости в посольстве ОАЭ в Азербайджане был организован официальный прием.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, депутаты, представители посольств, общественности и журналисты.

    Сначала прозвучали государственные гимны двух стран.

    Выступивший посол Мухаммед Ахмед Хамиль аль Губаиси заявил, что в течение 45 лет его страна достигла больших успехов и является одной из наиболее щедрых доноров из 178 стран мира: "За эти годы Объединенные Арабские Эмираты завоевали также надежных друзей во всем мире. Один из них – Азербайджан. По сравнению с предыдущими годами, статистика посетивших Азербайджан туристов из ОАЭ возросла в 100 раз".

    Посол отметил, что приложит все усилия для укрепления и углубления связей между Азербайджаном и ОАЭ.

    Поздравив от имени правительства Азербайджана народ ОАЭ с праздником, министр экономики Шахин Мустафаев заявил о развитии на сегодняшний день сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ во всех областях: "В будущем году пройдет очередное заседание межправительственной комиссии между двумя странами".

    Министр заявил о росте товарооборота между странами на 19%: "Однако мы хотим роста этой статистики и диверсификации торговли".

    Отметим, что на мероприятии за тесное сотрудничество с посольством ОАЭ в Азербайджане Информагентство Report было удостоено послом М.аль Губаиси специального сертификата. 

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