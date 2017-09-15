Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник Мексики - день независимости.

Как сообщает Report, на мероприятии вначале прозвучали национальные гимны Мексики и Азербайджана, затем выступил посол Мексики Родриго Лабардини.

Посол вначале отметил о развитии страны за последние несколько лет, позже напомнил о произошедшем недавно землетрясении в Мексики, сообщив, что в результате стихийного бедствия погибли 97 человек. В связи с этим посол попросил гостей почтить память погибших минутой молчания.

Говоря об азербайджано-мексиканских отношениях, Р. Лабардини подчеркнул их поступательное развитие. При этом он отметил, что сотрудничество в области нефтедобычи является основным связующим звеном между государствами: "Между нами растет и уровень товарооборота. Если в 2014 году этот объем составлял менее 2 млн. долларов, в 2015 году этот уровень составил 22 млн., а в 2016-м году - 21 млн. долларов. Предприниматели больше узнают друг о друге".

В свою очередь, начальник управления по странам Америки МИД Азербайджана Анар Джанахмедов поздравил посла Мексики и весь мексиканский народ с Днем независимости, пожелал этой стране процветания и развития.

В конце был дан ужин в национальном мексиканском стиле.