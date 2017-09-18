Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник Афганистана.

Как сообщает Report, на организованном по этому случаю официальном приеме приняли участие послы зарубежных стран, общественные деятели Азербайджана, представители афганской диаспоры в Баку.

На мероприятии вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Афганистана, после чего выступил посол Афганистана Мухаммед Таги Халили, который вначале рассказал об истории его страны и об успехах, достигнутых за прошедшие годы.

Рассказывая о двусторонних отношениях с Азербайджаном, посол отметил, что за эти годы братство между двумя странами только укрепилось. М.Т.Халили также отметил о помощи Азербайджана в рамках программы НАТО, настроенного на установление мира в этой стране. Дипломат также подчеркнул роль Азербайджана в Стамбульском процессе инициативы "Сердце Азии": "Тот факт, что в декабре пройдет очередное заседание этого процесса доказывает приверженность Азербайджана по вопросу установления мира и стабильности в Афганистане. Благодарю президента Азербайджана за поддержку нашей стране".

Посол М.Т.Халили также отметил поддержку Афганистана в отношении позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы от имени правительства Азербайджана поздравил посла и весь афганский народ с национальным праздником, пожелал процветания и развития этой стране.

Он отметил, что Афганистан занимает особое место в истории мира благодаря своей богатой культуре. М.Гурбанлы также отметил наличие тесных связей между Азербайджаном и Афганистаном, которые корнями уходят в глубокое прошлое, в период существования исторического Шелкового Пути.

Председатель Госкомитета напомнил, что Афганистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана: "С первых дней установления дипломатических отношений лидеры Азербайджана и Афганистана регулярно встречаются на различных платформах. Не случайно, после избрания президентом Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай совершил свой первый визит в Азербайджан".

В конце М.Гурбанлы отметил, что Азербайджан высоко ценит позицию Афганистана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.