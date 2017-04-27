Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный день Нидерландов - День короля.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое началось с исполнения государственных гимнов двух стран, приняли участие послы зарубежных стран, общественные и политические деятели Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс сказал, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами. Он сказал, что между странами развиваются отношения во многих сферах и выразил надежду, что эти отношения будут развиваться впредь.

В свою очередь, глава протокольной службы МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде поздравил от имени правительства Азербайджана посла Нидерландов с национальным праздником. Он пожелал развития и мира Нидерландам.