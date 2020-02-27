В Баку отметили День рождения императора Японии

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В Баку состоялся прием по случаю Дня рождения императора Японии Нарухито.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори отметил, что прошлый год стал знаменательным для азербайджано-японских отношений.

1 мая 2019 года взошел на престол новый император Японии Нарухито. В связи с чем государственный праздник Японии – День рождения императора – теперь отмечается 23 февраля,так как нынешний император родился в этот день в 1960 году.

Император Нарухито

С начала правления каждого императора в Японии идет новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному. С восхождением на трон императора Нарухито правительство Японии объявило название новой имперской эры- "эры Рейва", что в переводе означает "порядок", "гармония", а также "цветущий мир". Понятие "рейва" составлено из двух иероглифов и взято из старинного сборника японской поэзии.

Объявление "эры Рейва"

Также в 2019 году, как напомнил посол, в Баку состоялось открытие электростанции «Шимал-2». «Это станция мощностью 400 мегаватт, созданная при поддержке Японии. На ее открытии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Надеюсь, она послужит на благо азербайджанского народа», - отметил Т. Каторе.

Кроме того, Япония активно ведет подготовку в XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Посол Теруюки Катори подчеркнул, что Азербайджан знаменит такими видами спорта как борьба и боевые искусства, например, дзюдо. «Мы с нетерпением ждем азербайджанских спортсменов на играх в Токио. Спортсмены, посетив нашу страну, смогут увидеть культуру всех регионов Японии, начинаю от северного Хоккайдо до южной Окинавы».

Выступление Федерации айкидо Азербайджана

Посол особо отметил, японскую кухню, которая была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в декабре 2013 года на конференции, проходящей в Баку.

ЮНЕСКО отметило японскую кухню как кулинарный феномен с богатой историей. Члены организации особо выделили застольные традиции японцев, связанные с предпочтением натуральных продуктов, подвергающихся минимальной обработке, а также особый праздничный стол.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев поздравил посла с государственным праздником этой страны – Днем императора, отметив, что Японию и Азербайджан всегда «связывали узы дружбы и партнерства». Министр заявил, что есть новые возможности укрепления двустороннего сотрудничества.

Прием по случаю Дня рождения императора Японии

«Азербайджан и Япония всегда вносили вклад в сохранение мира», - отметил М. Бабаев, и поблагодарил Японию за поддержку территориальной целостности Азербайджана и разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных норм.

«Наличие межпарламентской группы дружбы и совместной комиссии по экономическому сотрудничеству играет значительную роль в укреплении наших отношений», - заявил министр.