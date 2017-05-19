В Баку отметили День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском турецком лицее "Анадолу" отметили национальный праздник Турции - День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения гимнов двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал рассказал об истории этого праздника, роли молодежи в установлении современной Турецкой Республики, а также о политике правительства в отношении молодежи.

Затем состоялись выступления учащихся лицея, а также презентация турецких блюд.