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    В Баку отметили День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

    Cостоялись выступления учащихся лицея Анадолу, а также презентация турецких блюд© Report.az

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском турецком лицее "Анадолу" отметили национальный праздник Турции - День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения гимнов двух стран.

    Выступивший на мероприятии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал рассказал об истории этого праздника, роли молодежи в установлении современной Турецкой Республики, а также о политике правительства в отношении молодежи.

    Затем состоялись выступления учащихся лицея, а также презентация турецких блюд.

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