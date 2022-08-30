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В Баку отметили День Победы Турции

В Баку отметили День Победы Турции В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие, посвященном 30 августа - Дню Победы Турции.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 20:27
В Баку отметили День Победы Турции

В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие, посвященном 30 августа - Дню Победы Турции.

Как сообщает Report, на мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем выступил посол этой страны в Азербайджане Джахит Багчы.

Посол зачитал участникам мероприятия поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю национального праздника.

В мероприятии принимали участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Керим Валиев, депутаты Милли Меджлиса, представители ряда посольств, действующих в стране, представители СМИ.

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Версия на английском языке ФотоVictory Day of Turkiye celebrated in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub

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