В Баку отметили День Победы Турции

В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие, посвященном 30 августа - Дню Победы Турции.

В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие, посвященном 30 августа - Дню Победы Турции.

Как сообщает Report, на мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем выступил посол этой страны в Азербайджане Джахит Багчы.

Посол зачитал участникам мероприятия поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю национального праздника.

В мероприятии принимали участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Керим Валиев, депутаты Милли Меджлиса, представители ряда посольств, действующих в стране, представители СМИ.