В Баку отметили День Победы Турции

В посольстве Турции в Азербайджане состоялась церемония по случаю 30 августа - Дня Победы.

В посольстве Турции в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, общественно-политические деятели.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы отметил, что страна пережила землетрясение: "Мы пережили катастрофу века. Благодарю всех, кто помог нашей стране, особенно Азербайджану. К 100-летию нашей республики Турция довела развитие оборонной промышленности до 80 процентов. Турция сегодня сильная страна в регионе".

Дж.Багчы подчеркнул необходимость подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Мы надеемся, что между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор, который приведет к признанию территориальной целостности друг друга. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном для этого".