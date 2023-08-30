О нас

В Баку отметили День Победы Турции

В Баку отметили День Победы Турции В посольстве Турции в Азербайджане состоялась церемония по случаю 30 августа - Дня Победы.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 20:17
В Баку отметили День Победы Турции

В посольстве Турции в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, общественно-политические деятели.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы отметил, что страна пережила землетрясение: "Мы пережили катастрофу века. Благодарю всех, кто помог нашей стране, особенно Азербайджану. К 100-летию нашей республики Турция довела развитие оборонной промышленности до 80 процентов. Турция сегодня сильная страна в регионе".

Дж.Багчы подчеркнул необходимость подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Мы надеемся, что между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор, который приведет к признанию территориальной целостности друг друга. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном для этого".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyənin Zəfər Günü qeyd olunub

Самое важное

Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi