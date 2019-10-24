​В Баку отметили День ООН

В Баку в Университете ADA прошло мероприятие, посвященное Дню Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, на мероприятии принял участие и выступил с лекцией перед студентами президент Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

В своем выступлении он привлек внимание к глобальным проблемам, призвав мировое сообщество к партнерству для лучшего будущего.

"Сегодня мы нуждаемся в ООН как никогда, так как мы, мир, страдаем от конфликтов, бедности, миграционных потоков и глобального дефицита доверия",- сказал он.

Отметим, что именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 года в Сан-Франциско. Организация Объединенных Наций официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе и пятью постоянными членами Совета Безопасности.

ООН - универсальная международная организация, деятельность которой направлена на обеспечение международных безопасности и мира; она организует сотрудничество и поддерживает развитие дружественных отношений между государствами.