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    В Баку отметили национальный праздник Украины

    Посол: Азербайджан и Украина успешно сотрудничают по ряду сфер© Report

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября посольство Украины в Азербайджане организовало официальный прием в честь национального праздника - 26-летия Государственной независимости.

    Как сообщает Report, в ходе мероприятия посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко рассказал о путях развития страны за последние 26 лет. Он отметил, что после получения независимости Украина сделала конкретные шаги для установления дипломатических отношений со многими странами, в том числе и с Азербайджаном. 

    А. Мищенко отметил, насколько для каждой страны важен вопрос территориальной целостности и защита общих интересов. 

    Посол подчеркнул, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной укрепляется день ото дня, страны успешно сотрудничают в экономической, энергетической и по ряду других сфер. 

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов от имени президента и правительства Азербайджана поздравил украинский народ с национальным праздником, пожелал мира и благополучия. Замминистра также рассказал об истории дружественных связей двух стран, выразив надежду, что эти отношения будут активно и плодотворно развиваться и впредь.

    Далее за заслуги в развитии отношений между странами несколько человек были награждены почетными грамотами и дипломами, в том числе медалью президента Украины. 

    На мероприятии с концертом выступил украинский театр песни "Джерела".

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