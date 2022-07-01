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В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов

В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 20:13
В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов

В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов.

Как передает Report, в мероприятии принимали участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что данное мероприятие послужит еще большему укреплению отношений между странами, так как оно проводится в 30-годовщину установления дипломатических отношений между странами.

В ходе выступления Самир Шарифов отметил, что отношения между двумя странами развиваются в различных сферах, особенно в сфере энергетики и борьбы с терроризмом, и Азербайджан ценит поддержку США в реализации энергетических проектов.

По словам министра, сегодня Азербайджан предпринимает шаги для развития региона и в этом немалую роль может сыграть подписание мирного соглашения с Арменией.

Министр также выразил надежду, что США окажут Азербайджану поддержку в восстановлении освобожденных территорий.

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Версия на английском языке ФотоUS Independence Day celebrated in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ABŞ-ın Müstəqillik Günü qeyd olunub

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