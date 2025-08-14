О нас

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 09:25
В Баку отметили День независимости Пакистана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, члены пакистанской общины и гости.

Мероприятие началось с поднятия государственного флага Пакистана. Затем участникам мероприятия были зачитаны послания президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа, в которых подчеркивалась важность Дня независимости для пакистанского народа.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин пожелал своему народу мира и процветания. Он также отметил важность исторически сложившихся дружеских отношений между народами Пакистана и Азербайджана.

Фото: Вугар Ханларов

