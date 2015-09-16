​В Баку отметили день независимости Мексики

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 205-ю годовщину со дня провозглашения независимости Мексики.

Как сообщает Report, на приеме, организованном по этому случаю, присутствовали послы зарубежных стран, представители азербайджанской общественности.

Вначале проживающие в Баку мексиканцы организовали марш с флагом страны, после чего прозвучали гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини сообщил, что рад организовать такое мероприятие в Баку спустя 3 месяца своего прибытия в страну. Он отметил, что обе страны имеют древнюю и богатую историю. Посол подчеркнул, что Азербайджан имеет большую важность для Мексики в регионе в связи с этим и было принято решение провести впервые в стране прием по случаю Дня независимости, чтобы еще больше сблизить две страны.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов от имени правительства и народа Азербайджана поздравил посла Мексики с национальным праздником. Он отметил, что отношения между двумя странами развиваются успешно и в качестве примера этому привел принятие двух резолюций законодательными органами Мексики, осуждающих Ходжалинский геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев.

Затем, посол Мексики, взяв в руки государственный флаг страны, и пробив в колокол, ознаменовал очередную годовщину обретения независимости страны.

После выступлений гости получили возможность ознакомиться с такими образцами национальной кухни Мексики как начос, тако, фахитос, а также мексиканскими сладостями. На прием также были приглашены музыканты мариачи.