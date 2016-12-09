В Баку отметили день независимости Казахстана

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку был организован торжественный прием по случаю 25-летия независимости Казахстана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев отметил, что за четверть века независимости Казахстан сумел достичь успехов во многих областях.

По его словам, за 25 лет существования независимости, Казахстан стал уважаемым участником международного сообщества. Посол, в частности, отметил вклад его страны в процесс ядерного разоружения.

Говоря об азербайджано-казахском сотрудничестве, Б. Исабаев отметил, что Азербайджан является главным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

В свою очередь, министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде от имени правительства Азербайджана поздравил посла и народ Казахстана с днем независимости. Министр отметил общности, имеющиеся между двумя народами. Он также сказал, что Азербайджан и Казахстан имеют возможность нарастить сотрудничество по многих сферам деятельности.

В своем выступлении, Р. Гулузаде выразил благодарность Казахстану за поддержку позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что в рамках официального приема была организована выставка молодых фотографов "Неизвестный Казахстан", а также выступление специально прибывшей в Баку казахской группы "Роксонаки".