В Баку отметили День индийского технического и экономического сотрудничества

В Баку отметили День Индийского технико-экономического сотрудничества (ITEC), организованный посольством Индии в Азербайджане.

В Баку отметили День Индийского технико-экономического сотрудничества (ITEC), организованный посольством Индии в Азербайджане.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие государственные чиновники Азербайджана, посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, другие сотрудники министерства, выпускники ITEC и представители СМИ.

Посол отметил, что ITEC играет важную роль в создании международного потенциала. С момента своего создания в 1964 году программа по наращиванию потенциала Индии подготовила более 200 тысяч специалистов из более чем 160 стран.

Затем выпускники ITEC поделились своим первым опытом работы по программам обучения в Индии.