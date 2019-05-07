В Баку отметили День Европы - ФОТО

"В этом году Европейский союз и Азербайджан отмечают 20летие подписания соглашения о сотрудничестве, а также готовятся завершить новое соглашение, которое станет базисом для сотрудничества в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янскаускас на мероприятии, посвященном Дню Европы в Баку.

Посол отметил, что ЕС поддерживают диверсификацию экономики Азербайджана.

"ЕС- главный торговый партнер Азербайджана. Мы продолжаем развивать сотрудничество в энергетической сфере, а также осуществляем диалог в сфере транспорта", - добавил К.Янскаускас.

Он напомнил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится Конференция высокого уровня, посвященная 10-летию программы "Восточное партнерство", в которой принимает участие и Азербайджан.

В свою очередь заминистра иностранных дел Рамиз Гасанов отметил высокий потенциал для развития сотрудничества Азербайджана и ЕС. Он отметил, что поддержку Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана.

Далее в честь Дня Европы в Баку выступила португальская певица Магда Мендеш, которая заворожила зрителей своим вокалом.

"Если закрыть глаза, слушая песни Магды Мендеш, то можно услышать шум ветра, шелест оливковых деревьев, которые сразу напоминают о ее родине -Португалии. Исполнение этой певицы позволяет слушателю совершить целое путешествие", - заявил, представляя исполнительницу, заместитель посла ЕС Денис Даниилидис.