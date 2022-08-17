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В Баку отметили День независимости Индонезии 

В Баку отметили День независимости Индонезии  Посольство Индонезии в Баку отпраздновало 77-ую годовщину со дня независимости Индонезии.
Внешняя политика
17 августа 2022 г. 09:52
В Баку отметили День независимости Индонезии 

Посольство Индонезии в Баку отпраздновало 77-ую годовщину со дня независимости Индонезии.

Как передает Report, по этому случаю сегодня в посольстве провели церемонию поднятия государственного флага под звуки национального гимна "Indonesia Raya".

Гости минутой молчания почтили память индонезийцев, которые пожертвовали собой за независимость страны, и были прочтены молитвы о процветании народа и государства Индонезия

Посол Хильди Хамид заявил, что День независимости следует рассматривать как напоминание всем индонезийцам о необходимости сохранения разнообразия, единства и терпимости нации. Для индонезийского народа очень важно сохранять "единство" в сложные периоды кризиса, как например глобальная пандемия COVID-19.

В этом году также исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Индонезией и Азербайджаном.

"С момента установления дипломатических отношений между двумя странами наши отношения развивались в соответствии с интересами двух народов, на основе взаимного уважения, доверия и дружбы. Между двумя странами налажено эффективное сотрудничество не только в контексте двусторонних отношений, но и на многосторонних площадках", - заявил посол.

Х.Хамид вручил призы победителям традиционных игр, проводимых с июля этого года. Это были соревнования по поеданию керупука (чипсы, изготовляемые из крахмала либо муки различных видов, а также из измельченных сушеных белковых продуктов), игра в домино, настольный теннис, перетягивание каната, гонка в мешках и пр.

Празднование Дня независимости Индонезии продолжилось традиционной музыкой с использованием национальных инструментов, таких как ангклунг, талемпонг и сапе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İndoneziyanın Müstəqillik Günü qeyd olunub
Версия на английском языке ФотоBaku celebrates Independence Day of Indonesia

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