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    В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве

    Ветераны Сафар Абдулаев и Александр Гритченко поделились своими воспоминаниями

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. 

    Как сообщили Report в  Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) , в  мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся Образовательного комплекса "школа-лицей" при Бакинском Славянском университете.

    Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поприветствовал гостей и представил развернутую в РИКЦ фотовыставку, подготовленную к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы.

    С лекцией о Сталинградской битве, ее роли в истории, о героизме защитников Сталинграда выступил полковник в отставке Расим Мухтаров. Ветераны Сафар Абдулаев и Александр Гритченко поделились своими воспоминаниями.

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