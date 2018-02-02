Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве.

Как сообщили Report в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) , в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся Образовательного комплекса "школа-лицей" при Бакинском Славянском университете.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поприветствовал гостей и представил развернутую в РИКЦ фотовыставку, подготовленную к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы.

С лекцией о Сталинградской битве, ее роли в истории, о героизме защитников Сталинграда выступил полковник в отставке Расим Мухтаров. Ветераны Сафар Абдулаев и Александр Гритченко поделились своими воспоминаниями.