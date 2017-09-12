Азербайджанские пограничники повышают квалификацию в области проверки документов

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку дан старт пилотному тренингу по повышению потенциала в области проверки документов.

Как сообщает Report, тренинг проводится в рамках проекта Поддержки реализации партнёрства по размещению (MOBILAZE), воплощаемого в жизнь в Азербайджане при поддержке Европейского Союза.

Выступивший на мероприятии представитель Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана Вахид Османов рассказал о данном тренинге и отметил, что его цель заключается в повышении способностей у сотрудников Госпогранслужбы в выявлении фальшивых документов у людей, пересекающих границу. По его словам, по сей день сотрудники ГПС провели курсы по повышению квалификации в Нидерландах, Чехии и Литве.

В свою очередь посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс заявил об отличных отношениях его страны с Азербайджаном, которые отмечают 25 лет со дня установления двусторонних отношений. Коснувшись темы миграции, посол назвал важным осуществления контроля над ней, особенно в свете последних событий, которые наблюдаются в мире.

В конце координатор проектов MOBILAZE дала детальную информацию о программах проекта и его финансировании.

Далее состоялись обсуждения между участниками мероприятия. Тренинги продлятся до 15 сентября.