Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Баку отметили 67-ю годовщину создания Государства Израиль.

Как сообщает Report, выступивший на организованном в связи с официальным приемом мероприятии посол Израиля в Азербайджане Рафаэль Харпаз рассказал об истории создания Израиля. Он отметил, что за прошедшие годы Израиль добился больших высот, многие страны впоследствии воспользовались опытом Израиля.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, посол сказал, что рад видеть Азербайджан в числе партнеров Израиля: "Это отношение основывается на дружбе и взаимном уважении".

Дипломат также отметил, что в Азербайджане проживает значительная еврейская община, сам же Азербайджан является моделью для толерантности.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов поздравил от имени правительства Азербайджана посла и израильский народ с национальным праздником. Министр с удовлетворением отметил, что Израиль был одним из первых стран, признавших независимость Азербайджана: "Азербайджан придает большое значение отношениям с Израилем".

Отметим, что на мероприятии участвовали послы ряда зарубежных стран в Азербайджане, общественные деятели, а также проживающие в Азербайджане евреи.