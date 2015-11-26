В Баку отметили 66-летие принятия Конституции Индии

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялось мероприятие, посвященное 66-летию принятия Конституции Индии.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что этот день является результатом длительной борьбы Индии за свою независимость от британцев.

Он также подчеркнул роль первого президента Индии Раджендры Прасада и первого премьер-министра Джавахарлала Неру в создании современного индийского государства и признании прав человека.

Выступившая затем депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева поздравила посла Индии с Днем конституции.

Она отметила большой потенциал для развития между двумя странами.

Исполняющий обязанности ректора АУЯ Вазех Аскеров в свою очередь рассказал о деятельности Индийского центра в АУЯ, добавив, что каждый год около 10 студентов изучают в этом вузе хинди.