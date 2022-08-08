В Баку отметили 55-летие АСЕАН

Посольство Индонезии совместно с посольством Малайзии в Баку провели мероприятие, посвященное 55-летию со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН).

Посольство Индонезии совместно с посольством Малайзии в Баку провели мероприятие, посвященное 55-летию со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН).

Как передает Report, мероприятие, проходившее в посольстве Индонезии, началось с церемонии поднятия флага и исполнения гимна АСЕАН.

Открывая мероприятие, посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид поприветствовал гостей, приглашенных на празднование 55-й годовщины АСЕАН.

"За последние 55 лет АСЕАН удалось создать сильный и процветающий регион Юго-Восточной Азии, который сотрудничает с другими развитыми странами", - сказал он.

Посол Индонезии в своем выступлении также отметил, что АСЕАН продемонстрировала значительный прогресс с точки зрения социальных, экономических, политических и культурных аспектов.

"АСЕАН становится 3-м по величине рынком в Азии и 5-м - в мире, являясь одним из самых развитых интегрированных рынков. АСЕАН с населением 667 миллионов человек, имеющий широкую потребительскую базу, занимает 3-е место в мире после Китая и Индии", - сказал посол.

Затем с поздравлением по случаю 55-летия АСЕАН выступил посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсоф.

По его словам, ассоциация, объединенная концепцией "Путь АСЕАН", основана на духе дружбы и учитывает политическое, экономическое и социальное разнообразие своих государств-членов: "АСЕАН признана следующей экономической сверхдержавой в глобальном мире. Надеюсь, что страны АСЕАН всегда будут поддерживать друг друга и обмениваться опытом для совместной работы по дальнейшему укреплению нашей экономики и поддержанию мира и стабильности в этом регионе".

АСЕАН - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, куда входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Индонезия и Малайзия - единственные страны АСЕАН, имеющие посольства в Баку, пытаются способствовать внедрению сообщества АСЕАН в Азербайджане, укреплять сотрудничество между Азербайджаном и АСЕАН, а также с его странами-членами.