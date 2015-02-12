В Баку отметили 36-ю годовщину исламской революции в Иране

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Баку по случаю 36-й годовщины победы исламской революции в Иране организован официальный прием.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин сказал, что исламская революция в Иране была самой крупной революцией в современном мире, она также является результатом длительной борьбы иранского народа.

Посол также отметил, что, несмотря на то, что Иран сегодня живет на фоне примененных против страны санкций, Иран сумел достичь больших высот: "Мы являемся лидером в медицине в регионе. Также мы отправили животное в космос и вывели на орбиту наш спутник", - сказал М.Пак Айин.

В своей речи дипломат коснулся и отношений Ирана с Азербайджаном. В этом плане он отметил взаимные визиты президентов Азербайджана и Ирана.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, посол отметил, что решение конфликта мирным путем и на основе международных прав приведет к установлению мира и стабильности в регионе: "Мы молимся, чтобы этот конфликт был решен".

В свою очередь министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев от имени правительства страны поздравил народ Ирана с праздником. Министр в своей речи также отметил важность встреч между странами на самом высоком уровне, и напомнил, что в 2014 году президенты Ильхам Алиев и Хасан Рухани встречались 4 раза.

Ш.Мустафаев отметил, что две страны также успешно сотрудничают в рамках международных организаций.