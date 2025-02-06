В Баку отметили 33-летие дипотношений между Азербайджаном и Украиной

Посольство Украины в Баку организовало мероприятие по случаю 33-ей годовщины дипломатических отношений с Азербайджаном.

Посольство Украины в Баку организовало мероприятие по случаю 33-ей годовщины дипломатических отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, в мероприятии с приветственной речью выступил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"За последние три десятилетия Азербайджан и Украина выстроили прочный фундамент доверительных отношений и сотрудничества", - отметил посол.

Он поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул важную роль межпарламентских миссий двух стран в укреплении сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах.

"Экономические связи между нашими странами продолжают развиваться. <...> Мы также хотели бы выразить благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за очередной пакет гуманитарной помощи Украине в $1 млн", - сказал дипломат.

Гусев также поблагодарил Азербайджан за поддержку в гуманитарном разминировании Украины и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этой сфере. Он также выразил благодарность за помощь в реабилитации украинских детей, пострадавших в результате конфликта.

Замначальника управления МИД Азербайджана по Восточной Европе, Южному Кавказу, Западной и Центральной Азии Герай Мурадов рассказал о давних исторических связях между Азербайджаном и Украиной.

Председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина в Милли Меджлисе Алибала Магеррамзаде отметил, что страны наладили тесные связи еще во времена АДР и УНР.

"Сегодняшнее событие лишь подтверждает глубину наших отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и стратегическом партнерстве. Сегодня мы продолжаем укреплять наши связи и мы высоко ценим дружбу между Украиной и Азербайджаном", - сказал парламентарий.

Сопредседатель украинско-азербайджанской группы дружбы в Верховной Раде Украины Владимир Крейденко также высоко оценил уровень дружественных отношений между странами. "Уверен, что стратегическое партнерство будет процветать и развиваться, принося нашим народам еще большее процветание и стабильность", - подытожил Крейденко.