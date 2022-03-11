В Баку отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Великобританией

Сотрудничество Баку и Лондона не ограничивается только одной энергетикой. Большое число азербайджанских студентов обучаются в Великобритании.

Сотрудничество Баку и Лондона не ограничивается только одной энергетикой. Большое число азербайджанских студентов обучаются в Великобритании.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии в Баку, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

По словам министра, за эти 30 лет Азербайджан столкнулся со сложностями - около 20 процентов его территории были оккупированы, большое число людей стали вынужденными переселенцами. Однако благодаря президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву страна справилась с этими трудностями, вернув оккупированные территории.

"Наши отношения сегодня не ограничиваются одной только энергетикой. Британские компании активны в Азербайджане, в том числе участвуют в восстановлении освобожденных территорий и разминировании", - заявил министр.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере образования. По словам Э. Амруллаева, большое количество азербайджанских студентов обучаются в Великобритании, также в стране многие изучают английский язык.

На мероприятии также приняла участие находящаяся с визитом в Баку торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.