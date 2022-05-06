В Баку отметили 30-летие создания представительства Азербайджана при ООН

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное 30-летию создания постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций.

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное 30-летию создания постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев поделился своими воспоминаниями о работе с первым представителем Азербайджана при ООН, послом Гасаном Гасановым. Он особо отметил его высокие профессиональные качества дипломата.

Первый представитель Азербайджана при ООН, посол Гасан Гасанов в свою очередь рассказал о начале работы азербайджанской делегации в этой организации 6 мая 1992 года. Он посвятил этому свою книгу "Дипломатия под грохот орудий", в которой поведал читателям о формировании, деятельности и задачах миссии на фоне армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам, в рамках ООН были приняты ряд документов и резолюций, осуждающих оккупацию территорий Азербайджана Арменией и призывающих освободить эти земли. "Минская группа на протяжении многих лет пыталась не обращать внимания на эти документы ООН", - отметил Гасан Гасанов. При этом он напомнил, что документы ООН остаются в силе, что бы Армения и Минская группа не пытались сделать, и Азербайджан, вернув свои территории, по сути исполнил пункты вышеупомянутых резолюций.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в свою очередь отметил важность профессионального опыта таких дипломатов как Хафиз Пашаев и Гасан Гасанов при подготовке молодых кадров в области дипломатии и международного права. По его словам, их воспоминания и книги являются интересным и важным материалом при обучении студентов.

Ф. Шафиев подчеркнул, что Азербайджану удалось стать одной из немногих стран на постсоветском пространстве, которые являлись членами Совета безопасности ООН. Напомним, Азербайджан был избран непостоянным членом СБ ООН на 2012-2013 годы. По его мнению, подобные шаги приблизили победу Азербайджана, и страна смогла вернуть оккупированные Арменией территории.