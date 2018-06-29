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    В Баку отметили 20-летие Астаны

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    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку в посольстве Казахстана в Азербайджане состоялся официальный прием по случаю 20-летия столицы Республики Казахстан, Астаны.

    Как сообщает Report, на мероприятие были приглашены члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители общественно-политических кругов, творческой интеллигенции, деловых кругов, ведущих СМИ Азербайджана, а также соотечественники.

    В своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что за два десятилетия Астана стала не только политическим, экономическим и культурным центром, но и местом проведения международных мероприятий регионального и мирового масштаба, выдвижения глобальных инициатив. Он подчеркнул, что за столь короткое время в сердце Евразии возведен город с уникальным архитектурным стилем, вобравшим в себя лучшие традиции Востока и современные веяния Запада.

    Посол Казахстана обратил внимание на успешное проведение в Астане Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", впервые проходившей на пространстве СНГ. 

    "Сегодня Астана является своеобразным брендом современного Казахстана, национальным символом и гордостью казахстанцев!", - заключил он.

    В ходе мероприятия были показаны видеоролики о столице Казахстана, позволившие поближе ознакомить гостей с современным "smart" мегаполисом, а блюда национальной кухни придали национальный колорит праздничному вечеру.

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