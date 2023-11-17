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В Баку отметили 105-летие провозглашения Латвийской Республики

В Баку отметили 105-летие провозглашения Латвийской Республики Официальный прием по случаю 105-летия провозглашения Латвийской Республики организован в Баку 17 ноября.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 21:59
В Баку отметили 105-летие провозглашения Латвийской Республики

В Баку 17 ноября был организован официальный прием по случаю 105-летия провозглашения Латвийской Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса.

Официальный прием начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Латвии.

Говоря об истории своей страны и пройденном ею пути развития, посол Латвии Эдгарс Скуя рассказал о динамичном характере азербайджано-латвийских отношений в различных сферах. Отметив, что в 2024 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических связей между нашими странами, посол подчеркнул, что взаимодействие поднялось на уровень стратегического сотрудничества.

"Латвия также поддерживает развитие отношений Азербайджана с Евросоюзом", - сказал он.

Коснувшись успешного развития отношений между нашими странами на международной арене, Эдгарс Скуя выразил уверенность, что они будут и дальше развиваться и углубляться.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов от имени правительства Азербайджана поздравил народ Латвии по случаю 105-летия со дня образования республики. Отметив, что азербайджано-латвийские отношения имеют стратегическое значение, замминистра сказал, что наши страны всегда поддерживают друг друга. Двусторонние отношения между нашими странами вступили в стадию развития, констатировал он, добавив, что взаимные визиты высокого уровня, проводимые обсуждения и подписываемые документы важны с точки зрения расширения наших связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Latviya Respublikasının elan olunmasının 105 illiyi qeyd edilib

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