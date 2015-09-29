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    В Баку отмечена 83-летняя годовщина создания Королевства Саудовская Аравия

    В мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана, послы зарубежных стран.

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в связи с 83-летней годовщиной создания Королевства Саудовской Аравии был проведен официальный прием.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана, послы зарубежных стран, проживающие в Азербайджане граждане Саудовской Аравии.

    Выступивший на мероприятии посол Саудовской Аравии в Азербайджане Месаад Ибрагим аль-Сулаим рассказал об истории создания саудовского государства и о пройденном им пути. Он отметил братские отношения с Азербайджаном и заинтересованность в продолжении развития двусторонних связей.

    В свою очередь, министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев поздравил посла Саудовского Аравии с национальным праздником от имени правительства и народа Азербайджана. Он также отметил успешное взаимоотношение с Саудовской Аравией во многих сферах, а также добавил, что две страны поддерживают друг друга в важных для обеих стран вопросах на международной арене.

    В конце посол, сотрудники посольства и проживающие в Азербайджане граждане Саудовской Аравии исполнили национальный танец.

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