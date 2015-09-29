В Баку отмечена 83-летняя годовщина создания Королевства Саудовская Аравия

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в связи с 83-летней годовщиной создания Королевства Саудовской Аравии был проведен официальный прием.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана, послы зарубежных стран, проживающие в Азербайджане граждане Саудовской Аравии.

Выступивший на мероприятии посол Саудовской Аравии в Азербайджане Месаад Ибрагим аль-Сулаим рассказал об истории создания саудовского государства и о пройденном им пути. Он отметил братские отношения с Азербайджаном и заинтересованность в продолжении развития двусторонних связей.

В свою очередь, министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев поздравил посла Саудовского Аравии с национальным праздником от имени правительства и народа Азербайджана. Он также отметил успешное взаимоотношение с Саудовской Аравией во многих сферах, а также добавил, что две страны поддерживают друг друга в важных для обеих стран вопросах на международной арене.

В конце посол, сотрудники посольства и проживающие в Азербайджане граждане Саудовской Аравии исполнили национальный танец.