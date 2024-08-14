В Баку отметили День независимости Пакистана

В Баку отметили День независимости Пакистана.

В Баку отметили День независимости Пакистана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, члены пакистанской общины и граждане Азербайджана.

Участникам были зачитаны послания президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, подчеркивающие важность этого дня для народа Пакистана.

В своем выступлении новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин пожелал своему народу мира и процветания. Он также отметил важность дружбы между народами Пакистана и Азербайджана, имеющей глубокие исторические корни.