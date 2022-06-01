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В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II

В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II Посольство Великобритании в Азербайджане празднует платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II - она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 19:14
В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II

Посольство Великобритании в Азербайджане празднует платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II - она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Как передает Report, на мероприятии выступил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Совпадение 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией с платиновым юбилеем особенно символично", - сказал посол, отметив важность этого события в отношениях между странами.

Он также напомнил о карабахском скакуне, подаренном королеве Елизавете II президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по случаю юбилея.

По его словам, на праздновании будут представлены различные традиционные британские песни, символы и блюда.

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Версия на английском языке Baku celebrates Platinum Jubilee of Queen Elizabeth II

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