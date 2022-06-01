В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II

Посольство Великобритании в Азербайджане празднует платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II - она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Посольство Великобритании в Азербайджане празднует платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II - она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Как передает Report, на мероприятии выступил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Совпадение 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией с платиновым юбилеем особенно символично", - сказал посол, отметив важность этого события в отношениях между странами.

Он также напомнил о карабахском скакуне, подаренном королеве Елизавете II президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по случаю юбилея.

По его словам, на праздновании будут представлены различные традиционные британские песни, символы и блюда.