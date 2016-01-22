В Баку открылся визовый центр посольства Венгрии

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие визового центра посольства Венгрии в Азербайджане.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки отметил важность активизации контактов между людьми для укрепления отношений между странами, и в этом плане визовый центр, по его словам, упростит процесс подачи и получения виз. Посол отметил, что открытие рейса WizzAir Будапешт-Баку также поспособствует достижению этих целей.

Представитель компании BLS Шайлажа Бонтиал в своей речи сказала, что это большая честь для компании открыть такой центр в Баку, добавив, что центр будет оказывать качественные услуги клиентам.

Затем посол и представитель BLS перерезали символическую красную ленту.

Отметим, визовый центр открыт международной компанией BLS International в офисном центре "Dalğa Plaza". Визовый центр призван обеспечить комфортное получение виз для посещения Венгрии гражданами Азербайджана. В частности, прием граждан будет осуществляться на основе системы регулирования очереди. Прием документов и выдача виз будет осуществляться в понедельник, вторник, среду и пятницу. По словам посла, стоимость услуги составит 29 евро.