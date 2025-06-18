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В Баку открылся визовый центр Германии

В Баку открылся визовый центр Германии В Баку открылся визовый центр Германии
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 12:39
В Баку открылся визовый центр Германии

В Баку состоялось открытие визового центра по оформлению виз в Федеративную Республику Германия.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие заместитель главы дипломатической миссии Германии в Азербайджане Хейко Шварц.

В своей приветственной речи он подчеркнул важность открытия нового центра для укрепления двусторонних связей между Германией и Азербайджаном.

"Открытие нового визового центра — это важный шаг на пути к углублению взаимодействия между нашими странами. Это создает дополнительные возможности для путешествий, деловых контактов, образовательных программ и культурного обмена. Мы уверены, что новый визовый центр поспособствует тому, чтобы народы Германии и Азербайджана лучше узнали друг друга", — отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Almaniya viza mərkəzi açılıb
Версия на английском языке German visa application center opens in Baku

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