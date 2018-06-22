В Баку открылся региональный форум CAMCA 2018

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Баку начал работу региональный форум CAMCA (Центральная Азия, Монголия, Кавказ и Афганистан) . Как передает Report, на форум обсуждаются вопросы регионального сотрудничества.

Выступая на открытии форума ректор университета "ADA" Хафиз Пашаев отметил, что данный форум имеет особое значение для Азербайджана: "Я надеюсь, что за время работы регионального форума CAMCA у вас будет возможность не только обсудить различные темы регионального сотрудничества, но и узнать Азербайджан поближе".

Директор Института Центральной Азии и Южного Кавказа в Университете Джона Хопкинса Сванте Корнел подчеркнул важность форума в вопросах международного сотрудничества для стран этого региона.

"CAMCA форум способствует также развитию отношений США с данным регионом. Это сотрудничество длится уже более 10 лет. В этом вопросе свою роль играет и фонд Рамсфелда",- отметил он.

По словам председателя института Центральной Азии и Кавказа Фредерика Старра мир меняется фундаментальным образом, и сегодня существует острая необходимость в развитии региональной инфраструктуры.

"Развитие инфраструктуры региона открывает перед нами новые возможности. Такие страны региона как Азербайджан, Грузия и Казахстан должны взять на себя инициативу и вкладывать больше инвестиций в инфраструктуру. В противном случае этой возможностью воспользуются другие",- отметил он.

По его словам с этой точки зрения особую важность имеет транспортный коридор Восток-Запад.