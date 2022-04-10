В Баку открылся избирательный участок для граждан Франции

В столице Азербайджана открыт избирательный участок для граждан Франции.
Как передает Report, об этом заявил в
"Голосование открыто! Французская школа в Баку", - написал посол, поделившись фотографиями из Бакинского французского лицея.
Сегодня во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Ожидается, что начальная информация о явке избирателей будет объявлена в 12:00 (14:00 по бакинскому времени). Первые прогнозы и результаты экзитпола будут обнародованы после 20:00 (22:00 по бакинскому времени).
Французские избиратели должны будут проголосовать за одного из 12 кандидатов в президенты.
Самому молодому кандидату в политической гонке на пост президента - 44 года (Макрон), самому старшему участнику - 70 лет (Меланшон).