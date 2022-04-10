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В Баку открылся избирательный участок для граждан Франции

В Баку открылся избирательный участок для граждан Франции В столице Азербайджана открыт избирательный участок для граждан Франции.
Внешняя политика
10 апреля 2022 г. 09:36
В Баку открылся избирательный участок для граждан Франции

В столице Азербайджана открыт избирательный участок для граждан Франции.

Как передает Report, об этом заявил в Twitter посол Франции в нашей стране Закари Гросс.

"Голосование открыто! Французская школа в Баку", - написал посол, поделившись фотографиями из Бакинского французского лицея.

Сегодня во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Ожидается, что начальная информация о явке избирателей будет объявлена ​​в 12:00 (14:00 по бакинскому времени). Первые прогнозы и результаты экзитпола будут обнародованы после 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Французские избиратели должны будут проголосовать за одного из 12 кандидатов в президенты.

Самому молодому кандидату в политической гонке на пост президента - 44 года (Макрон), самому старшему участнику - 70 лет (Меланшон).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı Fransa vətəndaşları bu məntəqədə səs verirlər

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