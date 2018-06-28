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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку открылось заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в Международной контактной группе, а также представители государственных и неправительственных организаций Афганистана.

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Араз Азимов.

Участники встречи обсудят вопросы проведения переговоров по внесению вклада в развитие Афганистана и региона.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в данной группе представлены 60 государств и международных организаций, включая Азербайджан.

Напомним, Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов в связи с Афганистаном и вносит свой вклад в установление в данном государстве мира, стабильности и развития. 1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства Азербайджана с Афганистаном в Баку состоялось седьмое заседание министров "Сердце Азии – Стамбульский процесс".