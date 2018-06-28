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    В Баку открылось заседание Международной контактной группы по Афганистану

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку открылось  заседание Международной контактной группы по Афганистану. 

    Как сообщает Report, на заседании принимают участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в Международной контактной группе, а также  представители государственных и неправительственных организаций Афганистана.

    Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Араз Азимов

    Участники встречи обсудят вопросы  проведения переговоров по внесению вклада в развитие Афганистана и региона.

    Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в данной группе представлены 60 государств и международных организаций, включая Азербайджан.

    Напомним, Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов в связи с Афганистаном и вносит свой вклад в установление в данном государстве мира, стабильности и развития. 1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства  Азербайджана с Афганистаном в Баку состоялось седьмое заседание министров "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

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