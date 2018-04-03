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    В Баку открылось совещание старших должностных лиц стран-членов Движения неприсоединения

    Замглавы МИД Венесуэлы: Принципы и намерения Движения неприсоединения способствуют стабильному развитию стран организации© Report/ Elchin Murad

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку открылось совещание старших должностных лиц стран-членов Движения неприсоединения.

    Как сообщает Report, эта встреча является подготовительной к заседанию министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", которая пройдет в Баку 5-6 апреля.

    Как заявил на совещании старших должностных лиц  заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рубен Дарио Молина, принципы и намерения Движения неприсоединения способствуют стабильному развитию стран организации: "Вместе мы развиваемся и движемся к миру". 

    По словам Р. Д.  Молина,  Движение неприсоединения выступает против гегемонии каких-либо сторон и нападок на стабильность других стран.

    Отметим, Азербайджан на заседании представляет постоянный представитель Азербайджана  в ООН Яшар Алиев. 

    В конференции примут участие представители участвующих в Движении неприсоединения государств, получивших при нем статус наблюдателей государств и международных организаций, а также государств и организаций, присутствующих в качестве специального гостя.

    Отметим, что в Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.

    Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. 

    В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.

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