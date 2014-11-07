В Баку открылась конференция по политике соседства Совета Европы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку начала свою работу конференция по политике соседства Совета Европы. Как сообщает Report, мероприятие проводится в рамках председательств а Азербайджана в Комитете министров Совета Европы.

В своей вступительной речи министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в последние годы Азербайджан стал местом проведения ряда масштабных международных мероприятий, таких как, например, Гуманитарный Форум. Он отметил, что сегодняшняя конференция является последним крупным мероприятием в рамках председательств а в СЕ. На следующей неделе состоится церемония передачи председательства Бельгии.

Он напомнил, что за период председательства Азербайджан стал инициатором ряда мероприятий в области образования, молодежи, борьбы с коррупцией и т.п.

В своей речи Э.Мамедъяров также коснулся темы армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он напомнил, что четыре резолюции ООН все еще не выполнены и азербайджанские земли продолжают находится под оккупацией армянских войск.

В свою очередь директор Совета Европы по внешней политике Золтан Таубнер поблагодарил Азербайджана за гостеприимство и организацию мероприятия. Он отметил, что такие страны, как Азербайджан являются лучшим местом для проведения подобных мероприятий

Участники конференции обсудят достигнутый в применении политики соседства СЕ прогресс, перспективы развития в будущем, а также вопросы укрепления политического диалога с соседними регионами. В ней принимают участие постоянные представители различных стран-членов Совета Европы, главы дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане, представители министерств.

Конференция завершит работу 8 ноября.