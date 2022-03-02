В Баку открылась выставка в честь 30-летия сотрудничества с ООН

В Баку состоялась фотовыставка, посвященная 30-летию сотрудничества Азербайджана и Организации Объединенных Наций (ООН)

В Баку состоялась фотовыставка, посвященная 30-летию сотрудничества Азербайджана и Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Report на открытии выставки приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По словам замминистра, выставка демонстрирует основные моменты данного сотрудничества за 30 лет отношений.

По словам замминистра, за 30 лет Азербайджан прошел долгий путь и все это время оставался верным партнером ООН. Страна всегда поддерживает основные принципы организации, в том числе по безопасности и миру.

Также, он отметил усилия Азербайджана на международной арене по борьбе с пандемией в том числе в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Азербайджан стал членом ООН 2 марта 1992 года. Постоянное представительство Азербайджана при ООН было открыто 6 мая того же года.