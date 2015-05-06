Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку открылась международная конференция на тему "Нейтралитет и миролюбие - исторический выбор Туркменистана".

Как сообщает Report, конференция организована посольством Туркменистана в Азербайджане при поддержке Центра Стратегических Исследований при президенте Азербайджана и посвящена 20-летию международного признания нейтралитета Туркменистана.

Выступивший на мероприятии посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков отметил, что XX век был ознаменован важным политическим событием в политической жизни туркменского народа.

По его словам, международное признание Туркменистана как нейтрального государства была воспринята со стороны туркменского народа как огромная ответственность и свидетельство доверия Туркменистану со стороны международного сообщества. Дипломат подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана позволяет стране быть полностью приверженным международным соглашениям, а также уважать права других народов.

В своем выступлении посол привел также слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымузамеддов а о важности принятия страной политики нейтралитета.

Коснувшись туркмено-азерба йджанских отношений, посол заявил, что между лидерами двух стран существует конструктивный диалог, а также имеется поддержка в рамках международных организаций: "Туркменистан также поддержал Азербайджан во время выборов в непостоянные члены Совбеза ООН".

Выступившие затем директор института стратегического планирования и экономического развития министерства экономики и развития Туркменистана Мухаммат Атаев и директор ЦСИ Фархад Мамедов и глава миссии ООН в Азербайджане Антониус Брук также высказались по поводу политики нейтралитета Туркменистана и важности этой политики.