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В Баку открылась международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Баку открылась международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В университете ADA стартовала международная конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 09:48
В Баку открылась международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В университете ADA стартовала международная конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как передает Report, в конференции участвуют более 60 представителей из тридцати восьми стран.

Открывая конференцию, проректор университета Фариз Исмаилзаде отметил, что данное мероприятие важно для обсуждения будущих тенденций в Евразийском регионе.

По словам одного из участников конференции, бывший представитель Госдепа США Девид Маркл, Азербайджан является ключевым пунктом при обсуждениях геостратегии в Евразии. "Его возглавляли великие стратегические лидеры. Я часто бываю здесь", - сказал он.
Важность этого события заключается в людях, которые здесь собрались, академиках, экспертах и других, которые сосредоточены на том, как будет выглядеть будущее этого региона и какие возможности для этого открываются, заявил он.

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Версия на английском языке ФотоInternational conference on 100th anniversary of birth of Heydar Aliyev kicks off in Baku

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