В Баку открылась международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В университете ADA стартовала международная конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

В университете ADA стартовала международная конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как передает Report, в конференции участвуют более 60 представителей из тридцати восьми стран.

Открывая конференцию, проректор университета Фариз Исмаилзаде отметил, что данное мероприятие важно для обсуждения будущих тенденций в Евразийском регионе.

По словам одного из участников конференции, бывший представитель Госдепа США Девид Маркл, Азербайджан является ключевым пунктом при обсуждениях геостратегии в Евразии. "Его возглавляли великие стратегические лидеры. Я часто бываю здесь", - сказал он.

Важность этого события заключается в людях, которые здесь собрались, академиках, экспертах и других, которые сосредоточены на том, как будет выглядеть будущее этого региона и какие возможности для этого открываются, заявил он.