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    В Баку открылась фотовыставка, посвященная Дню дипломатического работника России - ФОТО

    На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ)  открылась фотовыставка, посвященная Дню дипломатического работника, который празднуется в России 10 февраля, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

    На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений. Первыми выставку посетили бакинские студенты и школьники, сотрудники ряда дипломатических представительств.

    Отметим, что День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года указом президента России. 

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