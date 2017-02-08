В Баку открылась фотовыставка, посвященная Дню дипломатического работника России - ФОТО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвященная Дню дипломатического работника, который празднуется в России 10 февраля, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений. Первыми выставку посетили бакинские студенты и школьники, сотрудники ряда дипломатических представительств.

Отметим, что День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года указом президента России.