В Баку откроется избирательный участок в связи с президентскими выборами в Узбекистане

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Узбекистане в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт избирательный участок.

Как cообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, участок будет открыт в день голосования - 29 марта.

Дополнительная информация о процессе голосования и о количестве проживающих в Азербайджане граждан Узбекистана, имеющих право голоса, будет дана позже.

Отметим, что на президентских выборах 2015 года за пост главы государства будут бороться 4 кандидата от основных политических сил страны - Ислам Каримов (от Либерально-демократической партии Узбекистана), Хатамжон Кетмонов (от Народно-демократической партии Узбекистана), Акмал Саидов (партия "Миллий Тикланыш) и Нариман Умаров (партия "Адолат").

17 января политические партии представили в Центральную избирательную комиссию необходимый пакет документов для участия на выборах. Президент Узбекистана избирается сроком на 5 лет.

Отметим, что Ислам Каримов является президентом Узбекстана с момента обретения страной независимости в 1991 году.