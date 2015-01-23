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    В Баку откроется избирательный участок в связи с президентскими выборами в Узбекистане

    За право стать президентом страны поборются четыре кандидата

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Узбекистане в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт избирательный участок.

    Как cообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, участок будет открыт в день голосования - 29 марта.

    Дополнительная информация о процессе голосования и о количестве проживающих в Азербайджане граждан Узбекистана, имеющих право голоса, будет дана позже.

    Отметим, что на  президентских выборах 2015 года за пост главы государства будут бороться 4 кандидата от основных политических сил страны - Ислам Каримов (от Либерально-демократической партии Узбекистана), Хатамжон Кетмонов (от Народно-демократической партии Узбекистана), Акмал Саидов (партия "Миллий Тикланыш) и Нариман Умаров (партия "Адолат"). 

    17 января политические партии представили в Центральную избирательную комиссию необходимый пакет документов для участия на выборах. Президент Узбекистана избирается сроком на 5 лет.

    Отметим, что Ислам Каримов является президентом Узбекстана с момента обретения страной независимости в 1991 году.

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